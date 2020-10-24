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Posted 24 октября 2020, 13:55

Published 24 октября 2020, 13:55

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Власти Каменска-Шахтинского попросили у бизнеса денег для ковидного госпиталя

24 октября 2020, 13:55
В Каменске-Шахтинском местные предприниматели перечислили деньги на покупку оборудования для ковидного госпиталя, сообщили в городской администрации.

О помощи бизнесменов попросили городские власти, из-за увеличения числа новых заболевших в ковидном госпитале необходимо оснастить еще 60 мест для коронавирусных пациентов. Весной предприниматели Каменска уже оказывали материальную помощь и отдельным врачам, и медучреждениям, не отказали и сейчас.

«21 октября Союз работодателей принял решение о срочном перечислении денег в Благотворительный фонд «Содействия развитию инфраструктуры города Каменска-Шахтинского», — сказано в сообщении мэрии.

Кроме того, дооборудовании ковидного госпиталя принимают участие и представители бизнесообщества Каменского района, которые монтируют систему медицинского газоснабжения на первом этаже госпиталя.

Напомним, в Ростовской области за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 301 человека.

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