Власти Каменска-Шахтинского попросили у бизнеса денег для ковидного госпиталя

Posted 24 октября 2020, 13:55
Published 24 октября 2020, 13:55
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
О помощи бизнесменов попросили городские власти, из-за увеличения числа новых заболевших в ковидном госпитале необходимо оснастить еще 60 мест для коронавирусных пациентов. Весной предприниматели Каменска уже оказывали материальную помощь и отдельным врачам, и медучреждениям, не отказали и сейчас.
«21 октября Союз работодателей принял решение о срочном перечислении денег в Благотворительный фонд «Содействия развитию инфраструктуры города Каменска-Шахтинского», — сказано в сообщении мэрии.
Кроме того, дооборудовании ковидного госпиталя принимают участие и представители бизнесообщества Каменского района, которые монтируют систему медицинского газоснабжения на первом этаже госпиталя.
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