Известный ученый ЮФУ умер в Ростове в возрасте 86 лет

Профессор Анатолий Колесников являлся доктором технических наук и проработал в вузе более полувека. Под его началом в университете была создана школа нелинейной теории и методов управления сложными техническими системами. Колесников написал более 300 научных работ, в том числе 18 монографий и 9 учебных пособий, являлся обладателем свыше 50 российских и международных грантов в области фундаментальных и прикладных исследований.