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Posted 25 октября 2020, 10:02

Published 25 октября 2020, 10:02

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

С вертолетов ищут пропавших в Азовском море моряков после взрыва нефтяного танкера

25 октября 2020, 10:02
Для поиска пропавших в Азовском море членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов» привлекли два вертолета и семь судов, сообщает RT.

Напомним, что вечером на танкере «Генерал Ази Асланов», который следовал из порта «Кавказ» в порт Ростова-на-Дону, прогремел взрыв. В результате трех человек выбросило за борт. Десятерых моряков спасло проходившее мимо судно.

В ночь на 25 октября в акватории Азовского моря обследовали 400 квадратных километров, но упавшие за борт моряки не были найдены. Сейчас к спасательной операции подключили семь морских судов и два вертолета МИ-8 МЧС России. Поиски ведутся также и в береговой черте.

Само судно «Генерал Ази Асланов» был отбуксировано на якорную стоянку в район порта «Кавказ». По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Танкер шел пустым, поэтому в результате инцидента розлива нефтепродуктов не произошло.

Пока о погибших в результате взрыва не сообщалось.

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