С вертолетов ищут пропавших в Азовском море моряков после взрыва нефтяного танкера

В ночь на 25 октября в акватории Азовского моря обследовали 400 квадратных километров, но упавшие за борт моряки не были найдены. Сейчас к спасательной операции подключили семь морских судов и два вертолета МИ-8 МЧС России. Поиски ведутся также и в береговой черте.