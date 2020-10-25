С вертолетов ищут пропавших в Азовском море моряков после взрыва нефтяного танкера

Posted 25 октября 2020, 10:02
Published 25 октября 2020, 10:02
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
Напомним, что вечером на танкере «Генерал Ази Асланов», который следовал из порта «Кавказ» в порт Ростова-на-Дону, прогремел взрыв. В результате трех человек выбросило за борт. Десятерых моряков спасло проходившее мимо судно.
В ночь на 25 октября в акватории Азовского моря обследовали 400 квадратных километров, но упавшие за борт моряки не были найдены. Сейчас к спасательной операции подключили семь морских судов и два вертолета МИ-8 МЧС России. Поиски ведутся также и в береговой черте.
Само судно «Генерал Ази Асланов» был отбуксировано на якорную стоянку в район порта «Кавказ». По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Танкер шел пустым, поэтому в результате инцидента розлива нефтепродуктов не произошло.
Пока о погибших в результате взрыва не сообщалось.
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