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Posted 25 октября 2020, 06:24

Published 25 октября 2020, 06:24

Modified 1 октября, 13:23

Updated 1 октября, 13:23

В Азовском море не выявили утечки топлива из взорвавшегося танкера

25 октября 2020, 06:24
В Азовском море нет утечки нефтепродуктов после взрыва танкера, который направлялся в Ростов-на-Дону, пишут РИА «Новости».

Напомним, танкер шел пустым в Ростов, во время движения произошел взрыв паров нефтепродуктов. Повреждения получила палуба.

Всего спасли 10 человек, еще 3 членов экипажа выбросило за борт. В данный момент идет их розыск.

«Танкер „Генерал Ази Асланов“ доставили на якорную стоянку. Сейчас стало известно, что утечки топлива или морепродуктов не произошло», — говорится в публикации.

Информации о погибших не поступало.

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