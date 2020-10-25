В Азовском море не выявили утечки топлива из взорвавшегося танкера

Posted 25 октября 2020, 06:24
Published 25 октября 2020, 06:24
Modified 1 октября, 13:23
Updated 1 октября, 13:23
Напомним, танкер шел пустым в Ростов, во время движения произошел взрыв паров нефтепродуктов. Повреждения получила палуба.
Всего спасли 10 человек, еще 3 членов экипажа выбросило за борт. В данный момент идет их розыск.
«Танкер „Генерал Ази Асланов“ доставили на якорную стоянку. Сейчас стало известно, что утечки топлива или морепродуктов не произошло», — говорится в публикации.
Информации о погибших не поступало.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]