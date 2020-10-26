rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2020, 04:32

Published 26 октября 2020, 04:32

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

В Ростове стало известно о гибели выпавшего из окна больницы пациента

26 октября 2020, 04:32
В Ростове-на-Дону врачам не удалось спасти пациента ковидного госпиталя, который выпал из окна, пишет ТАСС.

Речь идет о пациенте Центральной городской больницы, на базе которой открыт ковидный госпиталь. Стало известно, что один из заболевших выпал из окна.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона. Проверкой сейчас занимаются следствие и руководство медучреждения.

По информации издания, выпавшего пациента спасти не удалось. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика