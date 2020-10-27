Делать КТ по системе ОМС обяжут частные клиники Ростовской области

Ранее Власти Ростовской области рассказали, почему жители не могут попасть на КТ. В частности, начальник управления информационной политики правительства Сергей Тюрин пояснил, что у аппаратов компьютерной томографии имеется своя пропускная способность, а в условиях пандемии аппаратура и врачи работают в напряженном режиме.