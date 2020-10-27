Еще 16 человек не смогли справиться с коронавирусом в Ростовской области

Posted 27 октября 2020, 08:22
Published 27 октября 2020, 08:22
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Новыми жертвами инфекции стали девять женщин от 60 до 86 лет и семь мужчин от 58 до 82 лет. У всех пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, также они страдали хроническими заболеваниями, которые повлекли за собой осложнения.
Всего от коронавируса в регионе уже умерли 772 человека или 2,62% заболевших. По статистике летальный исход наступает для каждого 38-го заразившегося.
Кроме того, на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся еще 170 пациентов с коронавирусом, а всего в ковидных госпиталях проходят лечение 2197 пациентов.
В общей сложности в регионе выявили 29369 случаев заболевания, выздоровели уже 23449 человек.
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