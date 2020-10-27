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Posted 27 октября 2020, 08:22

Published 27 октября 2020, 08:22

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Еще 16 человек не смогли справиться с коронавирусом в Ростовской области

27 октября 2020, 08:22
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за сутки было зафиксировано 16 смертей пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Новыми жертвами инфекции стали девять женщин от 60 до 86 лет и семь мужчин от 58 до 82 лет. У всех пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, также они страдали хроническими заболеваниями, которые повлекли за собой осложнения.

Всего от коронавируса в регионе уже умерли 772 человека или 2,62% заболевших. По статистике летальный исход наступает для каждого 38-го заразившегося.

Кроме того, на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся еще 170 пациентов с коронавирусом, а всего в ковидных госпиталях проходят лечение 2197 пациентов.

В общей сложности в регионе выявили 29369 случаев заболевания, выздоровели уже 23449 человек.

Как сообщалось ранее, в Ростове от коронавируса умер заслуженный архитектор РФ Юрий Трухачев.

#Общество#Коронавирус#Новости
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