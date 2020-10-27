После кислородного скандала в Ростове уволили начальника управления здравоохранения

В ходе брифинга Левицкая сообщила журналистам, что перебоев с подачей кислорода в ковидном госпитале, в результате которых погибли пациенты, не было. Но она не исключила возможность утечки. Словом, для всех осталось загадкой, были ли отключения медицинского кислорода для подключенных к аппаратам ИВЛ.