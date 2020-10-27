После кислородного скандала в Ростове уволили начальника управления здравоохранения

Posted 27 октября 2020, 08:39
Published 27 октября 2020, 08:39
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
Напомним, что в понедельник, 26 октября, Левицкая вышла из отпуска и приняла участие в пресс-брифинге, посвященном «кислородному скандалу» в больнице № 20 Ростова-на-Дону.
В ходе брифинга Левицкая сообщила журналистам, что перебоев с подачей кислорода в ковидном госпитале, в результате которых погибли пациенты, не было. Но она не исключила возможность утечки. Словом, для всех осталось загадкой, были ли отключения медицинского кислорода для подключенных к аппаратам ИВЛ.
Во вторник, 27 октября, глава администрации города Алексей Логвиненко подписал приказ о ее увольнении. Являются ли события в ковидом госпитале в «двадцатке» причиной для таких кадровых решений в мэрии, остается только догадываться.
Надежда Левицкая занимала должность начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону с 2013 года.
Кроме того, стало известно об увольнении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.
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