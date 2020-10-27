Стало известно о дефиците антибиотиков в аптеках Ростовской области

Posted 27 октября 2020, 19:51
Published 27 октября 2020, 19:51
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Это стало известно во время брифинга, который провели в среду. Крат предложил способ, как решить эту проблему.
По его словам, врачам нужно назначать препараты по международному непатентованному наименованию. Это означает, что выписывать лекарства на названию главного действующего вещества. Тогда на выбор будет около 10-15 препаратов.
Ранее на дефицит лекарств в аптеках пожаловались жители Ростова и Батайска. В пресс-службе правительства региона это объяснили повышенным спросом.
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