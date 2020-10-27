Власти Ростова назвали «искусственно раздутой» тему о смертях в 20-й больнице

Как прокомментировала чиновница, больные постоянно умирают и не только от коронавируса. В больнице № 20 и в других ковидных госпиталях работа осуществляется в штатном режиме. Что касается информации о массовой смети больных, то больница № 20 оснащена средствами для случаев снижения давления или остановки подачи кислорода.