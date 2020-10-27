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Posted 27 октября 2020, 11:10

Published 27 октября 2020, 11:10

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Власти Ростова назвали «искусственно раздутой» тему о смертях в 20-й больнице

27 октября 2020, 11:10
Тема вокруг умерших коронавирусных пациентах в больнице № 20 в Ростове-на-Дону искусственно раздувается отдельными СМИ, заявила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

«Ситуация вокруг умерших пациентов некоторыми СМИ искусственно нагнетается и дестабилизирует ситуацию в лечебных учреждениях», — сказала Кожухова во время пресс-конференции в «Национальной службе новостей».

Как прокомментировала чиновница, больные постоянно умирают и не только от коронавируса. В больнице № 20 и в других ковидных госпиталях работа осуществляется в штатном режиме. Что касается информации о массовой смети больных, то больница № 20 оснащена средствами для случаев снижения давления или остановки подачи кислорода.

Напомним, 20 октября в СМИ появилась информация о массовой смерти ковидных больных в больнице № 20 из-за нехватки кислорода. Скандал дошел до федеральных властей, после этого уволили министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.

#Общество#Новости
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