Власти Ростова назвали «искусственно раздутой» тему о смертях в 20-й больнице

Posted 27 октября 2020, 11:10
Published 27 октября 2020, 11:10
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
«Ситуация вокруг умерших пациентов некоторыми СМИ искусственно нагнетается и дестабилизирует ситуацию в лечебных учреждениях», — сказала Кожухова во время пресс-конференции в «Национальной службе новостей».
Как прокомментировала чиновница, больные постоянно умирают и не только от коронавируса. В больнице № 20 и в других ковидных госпиталях работа осуществляется в штатном режиме. Что касается информации о массовой смети больных, то больница № 20 оснащена средствами для случаев снижения давления или остановки подачи кислорода.
Напомним, 20 октября в СМИ появилась информация о массовой смерти ковидных больных в больнице № 20 из-за нехватки кислорода. Скандал дошел до федеральных властей, после этого уволили министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.
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