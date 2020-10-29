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Еще 312 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

29 октября 2020, 09:05
Фото: donland.ru
Лабораторные исследования в Ростовской области подтвердили 312 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 206 человек. Новые случаи выявили в 26 городах и районах, в том числе в Зверево, Новошахтинске, Ростове.

Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 713 заболевших. Госпитализированы с коронавирусом 2085 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 166 тяжелобольных.

За сутки скончались 16 человек, среди них 12 женщин в возрасте от 54 до 87 лет. За все время умерли уже 805 зараженных.

В области выявили 29995 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 23870 человек. Ранее главу Ростовской области попросили ввести тотальный карантин.

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