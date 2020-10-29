На закупку кислорода для Ростовской областной больницы выделили 18,5 млн рублей

Поставщик должен в течение пяти дней после отправления заявки поставить заказчику 250 тысяч кубических метров медицинского сжатого кислорода.
Заявки принимали до 27 октября, а 28 аукцион признали несостоявшимся из-за того, что предложение оставил только один исполнитель. По этой причине созвали специальную комиссию и признали поставщиком «СпецХимТранс» из Новочеркасска.
Также стало известно, что на базе МБУЗ «ГБСМП» в Таганроге планируют построить кислородную станцию для нужд ковидного госпиталя.
Напомним, кислородный скандал разразился в Ростовской области после смерти 13 пациентов в ковидном госпитале на базе больницы №20 в Ростове. Причиной назвали нехватку кислорода, после этого уволили министра здравоохранения области Татьяну быковскую и главу управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежду Левицкую.