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На закупку кислорода для Ростовской областной больницы выделили 18,5 млн рублей

29 октября 2020, 11:12
Фото: rocb.ru
Подрядчика на поставку лекарственного препарата кислорода на сумму 18,5 миллиона рублей нашла Ростовская областная клиническая больница, следует из материалов на сайте госзакупок.

Поставщик должен в течение пяти дней после отправления заявки поставить заказчику 250 тысяч кубических метров медицинского сжатого кислорода.

Заявки принимали до 27 октября, а 28 аукцион признали несостоявшимся из-за того, что предложение оставил только один исполнитель. По этой причине созвали специальную комиссию и признали поставщиком «СпецХимТранс» из Новочеркасска.

Также стало известно, что на базе МБУЗ «ГБСМП» в Таганроге планируют построить кислородную станцию для нужд ковидного госпиталя.

Напомним, кислородный скандал разразился в Ростовской области после смерти 13 пациентов в ковидном госпитале на базе больницы №20 в Ростове. Причиной назвали нехватку кислорода, после этого уволили министра здравоохранения области Татьяну быковскую и главу управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежду Левицкую.

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