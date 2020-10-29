Низкоорбитальные спутники намерен использовать МегаФон для передачи данных

В состав команды войдут топ-менеджеры технологической компании YADRO, а также специалисты МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком», главной задачей которых будет разработка эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем. Прототип оборудования, созданный командой, пройдет испытания как на земле, так и в космосе.