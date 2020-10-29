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Низкоорбитальные спутники намерен использовать МегаФон для передачи данных

29 октября 2020, 10:56
Фото: МегаФон
Отдельную компанию создаст МегаФон для изучения использования низкоорбитальных спутниковых систем в сфере предоставления высокоскоростной передачи данных.

Компания «МегаФон 1440» начнет свою работу с 16 ноября, в ближайшие два года на прикладные исследования и испытания оператор потратит шесть миллиардов рублей.

В состав команды войдут топ-менеджеры технологической компании YADRO, а также специалисты МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком», главной задачей которых будет разработка эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем. Прототип оборудования, созданный командой, пройдет испытания как на земле, так и в космосе.

Руководить разработками будет управляющий директор YADRO Алексей Шелобков, который совместит обе должности.

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль», — рассказал Шелобков.

Итогом работы команды станет создание такой модели, которая сделает рентабельным использование низкоорбитальных спутников для передачи данных. К работе привлекут широкий круг экспертов и инвест-партнеров, чтобы уже через пять лет запустить первые спутники от «МегаФон 1440».

Низкоорбитальные спутники позволят обмениваться информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В настоящее время наземная связь есть только на трети территории России, а в районах с низкой плотностью населения проведение оптоволокна требует больших материальных затрат. Низкоорбитальные спутниковые системы помогут решить эту проблему.

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