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Об увеличении этажности застройки на площади Ленина задумались власти Ростова

29 октября 2020, 07:48
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону на общественных слушаниях планируют рассмотреть проект городского департамента архитектуры и градостроительства об изменении этажности застройки рядом с площадью Ленина, пишет «АиФ-Ростов».

По данным издания, это предложение может быть связано с планируемым строительством нескольких новых многоэтажных комплексов в этом районе. В частности, речь идет о территории, расположенной в границах переулка Ашхабадского — улицы Герасименко — улицы Погодина — проспекта Ленина. По проекту в этом месте может появиться высотка с объектами обслуживания жилой застройки и подземной парковкой высотой от 13 до 25 этажей.

Сейчас средняя этажность квартала составляет семь этажей.

Строительство еще одного объекта планируется в в границах проспекта Михаила Нагибина — улицы Нансена — улицы Шеболдаева — проспекта Ленина, где средняя этажность не превышает девять этажей.

Девелоперская компания «СК10» ведет свою историю с 1955 года. Согласно данным Единого Ресурса Застройщиков, СК10 находится на 1-м месте в рейтинге ростовских девелоперов по потребительским качествам жилых комплексов. Кроме того, компания «СК10» имеет наивысшую оценку по соблюдению декларируемого срока ввода жилья.

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