Об увеличении этажности застройки на площади Ленина задумались власти Ростова

По данным издания, это предложение может быть связано с планируемым строительством нескольких новых многоэтажных комплексов в этом районе. В частности, речь идет о территории, расположенной в границах переулка Ашхабадского — улицы Герасименко — улицы Погодина — проспекта Ленина. По проекту в этом месте может появиться высотка с объектами обслуживания жилой застройки и подземной парковкой высотой от 13 до 25 этажей.