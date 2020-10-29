Объявлены победители Конкурса «Лидеры России. Политика»

Сергей Кириенко также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей. «У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», — отметил он.