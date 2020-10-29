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Объявлены победители Конкурса «Лидеры России. Политика»

29 октября 2020, 08:55
Фото: «Лидеры России. Политика»
28 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Конкурса «Лидеры России.

Политика» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из почти 34 тысяч заявок, полученных на старте проекта, были отобраны 49 лучших участников. Они получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников Конкурса.

В церемонии закрытия и награждения победителей Конкурса приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Перед объявлением итогов Сергей Кириенко обратился к участникам финала и призвал их не терять связи друг с другом. «У каждого из вас сегодня есть среди знакомых и, надеюсь, друзей 99 очень неслучайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране. Если понимать, что это надежное плечо рядом — люди, к которым вы можете обратиться за помощью, люди, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас, — это невероятный ресурс для движения вперед и для развития», — сказал он.

Сергей Кириенко также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей. «У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», — отметил он.

Алексей Комиссаров отметил, что участие в финале — это уже достойный результат: «Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений. Примечательно, что больше половины наших победителей (57%) — моложе 40 лет. То есть в Конкурс, а потом, возможно, и в публичную политику идут молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями».

Он подчеркнул, что организаторы постарались создать для участников условия, близкие к реальным. «В Конкурсе „Лидеры России. Политика“ мы впервые запустили платформу для голосования, где вы могли собирать голоса в свою поддержку. Таким образом, не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное — это работа для людей и ради людей», — напомнил Алексей Комиссаров.

«Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки», —добавил он.

Победители Конкурса (с указанием выбранного при регистрации региона, населенного пункта и места работы):

  1. Бороненко Ольга Михайловна (Москва, Международная информационная группа «Интерфакс»);
  2. Булатов Осман Шамильевич (Республика Дагестан, Махачкала, ПАО «Сбербанк России»);
  3. Буцкая Татьяна Викторовна (Москва, АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор родителей"»);
  4. Волоцков Алексей Анатольевич (Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская областная Дума);
  5. Воропаева Мария Александровна (Москва, Государственная Дума);
  6. Гарин Олег Владимирович (Удмуртская Республика, Ижевск, Городская дума г. Ижевска);
  7. Гирфанов Ильнар Исрафилович (Республика Татарстан, Казань, Всероссийская политическая партия «Единая Россия»);
  8. Гусев Дмитрий Геннадьевич (Москва, Институт новейших государств);
  9. Данюк Никита Сергеевич (Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН);
  10. Дмитриева Виктория Дмитриевна (Москва, «Школа адекватных родителей»);
  11. Древаль Максим Алексеевич (Москва, L2P LIMITED);
  12. Дунаев Андрей Геннадьевич (Московская область, Истра, Адвокатский кабинет №3031, Адвокатская палата Московской области);
  13. Зданович Александр Димитриевич (Москва, МИА «Россия сегодня»);
  14. Индюков Александр Иванович (Чувашская Республика, Чебоксары, АО «Россельхозбанк»);
  15. Исаева Елена Александровна (Ярославская область, Ярославль, ЯрГУ им. П. Г. Демидова; АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив»);
  16. Кабанов Кирилл Викторович (Москва, Национальный антикоррупционный комитет);
  17. Карманов Роман Владимирович (Санкт-Петербург, АО ИД «Комсомольская правда»);
  18. Кастюкевич Игорь Юрьевич (Московская область, Лобня, Общероссийский народный фронт)
  19. Киркора Ирина Владимировна (Новосибирская область, Новосибирск, АНО «Авторский центр "Мир Семьи"»);
  20. Кирьянов Артем Юрьевич (Москва, Общественная палата Российской Федерации);
  21. Киселев Михаил Сергеевич (Томская область, Томск, Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды»);
  22. Кольцов Артем Николаевич (Санкт-Петербург, ООО «ХК Интан»);
  23. Корчаго Евгений Викторович (Москва, коллегия адвокатов г. Москвы «Корчаго и партнеры»);
  24. Кравченко Денис Борисович (Московская область, Королев, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации);
  25. Луцкан Иван Петрович (Республика Саха (Якутия), Якутск, ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»);
  26. Лянге Маргарита Арвитовна (Москва, МОО «Гильдия межэтнической журналистики»);
  27. Майоров Арсений Валерьевич (Ленинградская область, Выборг, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»);
  28. Малахов Олег Игоревич (Курская область, Курск, Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»);
  29. Манукян Армен Кеворкович (Москва, ООО «Вайлдберриз»);
  30. Марченков Никита Владимирович (Москва, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»);
  31. Матвейчев Олег Анатольевич (Москва, Фонд реализации общественных проектов «Время»);
  32. Метелев Артем Павлович (Москва, Ассоциация волонтерских центров);
  33. Минеева Татьяна Вадимовна (Москва, Аппарат мэра и Правительства Москвы);
  34. Морозов Руслан Сергеевич (Волгоградская область, Волгоград, ООО «Волгоградский композитный завод», Волгоградская городская Дума, ВРООР «Совет директоров»);
  35. Москвитина Наталья Игоревна (Москва, Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»; телеканал «Спас»);
  36. Наумов Станислав Александрович (Челябинская область, Магнитогорск, Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций);
  37. Нифантьев Евгений Олегович (Москва, ООО «Сеть социальных аптек "Столички"»);
  38. Оглоблина Юлия Васильевна (Республика Мордовия, Торбеево, Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»);
  39. Разворотнева Светлана Викторовна (Москва, Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль"»);
  40. Рыбальченко Сергей Игоревич (Московская область, Дзержинский, АНО оценки регулирующего воздействия управленческих решений «Институт научно-общественной экспертизы»);
  41. СираканянНарекАрамович (Москва, Freedom International Group);
  42. Сирота Олег Александрович (Московская область, Истра, фермер);
  43. СтенякинаЕкатерина Петровна (Ростовская область, Ростов-на-Дону, Законодательное собрание Ростовской области);
  44. Темиргалиев Тимур Фаритович (Республика Татарстан, Казань, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»);
  45. Теребенин Федор Владимирович (Курганская область, Курган, ОНФ в Курганской области);
  46. Харченко Екатерина Владимировна (Курская область, Курск, Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова);
  47. Черкашин Евгений Владимирович (Курская область, Курск, Адвокатский кабинет Евгения Черкашина «ФОРТ»);
  48. Эбзеев Борис Борисович (Ростовская область, Ростов-на-Дону, ПАО «Россети Юг»);
  49. Якубович Яков Борисович (Москва, Муниципальный округ Тверской в г. Москве).

Напомним, что Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.

Победители Конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».

Подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.

Справочная информация о платформе РСВ: автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Контакт для СМИ: пресс-секретарь Конкурса «Лидеры России. Политика» Мария Блохина +7 916 533-73-54, [email protected]

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