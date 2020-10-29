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Posted 29 октября 2020, 14:40

Published 29 октября 2020, 14:40

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Центральный рынок в Таганроге незаконно подлючился в газу

29 октября 2020, 14:40
В Таганроге выявили незаконное подключение к газовым сетям АО «Центральный рынок» в Гоголевском переулке, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

«Объем нанесенного ущерба составил 17 509 кубических метров. Сумма ущерба около 146 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

В отношении руководства рынка составили протокол, материалы направили в правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области задержали депутата Заксобрания региона Игоря Кундрата, которого заподозрили в хищении газа. Парламентарий похитил газа на 44 миллиона рублей у дочерней организации «Газпрома».

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