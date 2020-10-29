В Москве налетчики украли у бизнесмена сумку с 3,5 млн рублей

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, бизнесмен со своим родственником на автомобиле Volkswagen Passat подъехали к кредитной организации. Они хотели произвести обмен денежных средств. Бизнесмен планировал оказать материальную помощь своему родственнику. В этот момент на них напали злоумышленники, схватили из машины сумку с деньгами, распылив при том баллончик. Далее они скрылись с места происшествия. Предприниматель безуспешно пытался их догнать, выстрелив вслед из травматического пистолета.