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В Москве налетчики украли у бизнесмена сумку с 3,5 млн рублей

29 октября 2020, 12:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В центре Москвы грабители напали на бизнесмена и его родственника, отняв сумку с тремя с половиной миллионами рублей.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, бизнесмен со своим родственником на автомобиле Volkswagen Passat подъехали к кредитной организации. Они хотели произвести обмен денежных средств. Бизнесмен планировал оказать материальную помощь своему родственнику. В этот момент на них напали злоумышленники, схватили из машины сумку с деньгами, распылив при том баллончик. Далее они скрылись с места происшествия. Предприниматель безуспешно пытался их догнать, выстрелив вслед из травматического пистолета.

#Новости#Происшествия
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