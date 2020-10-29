Водитель во время полицейской погони парализовал движение поездов в Ростове

На пересечении Доватора и Мадояна сотрудники ГИБДД заметили машину, проехавшую на красный свет. От водителя потребовали остановиться, но он только увеличил скорость.
«В ходе преследования водитель потерял контроль над управлением и перевернулся на переезде. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.
Отмечается, что автомобиль убрали с путей. Водителем оказался 32-летний местный житель, у которого не было прав.
В отношении лихача составили семь протоколов. Ранее другой водитель на Lada Granta протаранил забор больницы в Каменске-Шахтинском