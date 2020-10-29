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Водитель во время полицейской погони парализовал движение поездов в Ростове

29 октября 2020, 09:00
Фото: МВД РФ / youtube.com
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля пытался скрыться от полицейских и попал в ДТП на железнодорожном переезде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На пересечении Доватора и Мадояна сотрудники ГИБДД заметили машину, проехавшую на красный свет. От водителя потребовали остановиться, но он только увеличил скорость.

«В ходе преследования водитель потерял контроль над управлением и перевернулся на переезде. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.

Отмечается, что автомобиль убрали с путей. Водителем оказался 32-летний местный житель, у которого не было прав.

В отношении лихача составили семь протоколов. Ранее другой водитель на Lada Granta протаранил забор больницы в Каменске-Шахтинском

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