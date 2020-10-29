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Житель Ростовской области до смерти забил жену

29 октября 2020, 15:34
Фото: pixabay
Житель Красного Сулина стал фигурантом уголовного дела за жестокое убийство гражданской жены, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 26 октября в одном из частных домов. Здесь 35-летний мужчина поссорился с 30-летней сожительницей на почве ревности.

«Мужчина избил гражданскую супругу руками и ногами. Через некоторое время она скончалась от полученных травм», — сказано в сообщении.

Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос избрания меры пресечения. По факту случившегося завели уголовное дело.

Максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Ранее стали известны подробности убийства депутата и его супруги в Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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