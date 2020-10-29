Житель Ростовской области до смерти забил жену

Происшествие случилось 26 октября в одном из частных домов. Здесь 35-летний мужчина поссорился с 30-летней сожительницей на почве ревности.
«Мужчина избил гражданскую супругу руками и ногами. Через некоторое время она скончалась от полученных травм», — сказано в сообщении.
Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос избрания меры пресечения. По факту случившегося завели уголовное дело.
Максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Ранее стали известны подробности убийства депутата и его супруги в Ростовской области.