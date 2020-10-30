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Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил, что не уважает Слуцкого

30 октября 2020, 12:27
Фото: fc-rostov.ru
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал о своем отношении к тренеру Леониду Слуцкому, прозвучало на YouTube-канале «Красава».

Мамаев рассказал, что не уважает этого человека. Однако примеры, которые позволили сделать такие выводы, он приводить не стал. «Я никогда не смогу принять его личность. Этот человек для меня пустой», — заявил Мамаев.

Также Мамаев опроверг информацию о том, что он якобы говорил Слуцкому, что им лучше не встречаться в кабинете, а сделать это на нейтральной территории. По словам футболиста, это звучит смешно.

Напомним, что Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы, что вызвало широкий общественный резонанс. Около года футболисты отсидели в тюрьме.

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