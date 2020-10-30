На Станиславского в Ростове могут снова начать перекладывать трамвайные пути

Эксперты компании «А+С Транспроект», которая работает над разработкой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону, пришли к выводу, что на улице Станиславского имеются участки, где рельсы укладывались без термокомпенсации на костылях.
По словам директора «А+С Транспроект» Владимира Валдина, возможно потребуются какие-то участки вскрывать и делать термостыки. «Закатывать шпалы на костылях в асфальт было опрометчиво», — резюмировал он.
Напомним, что сомнительное качество реконструкции улицы Станиславского сами ростовчане отмечали уже неоднократно. В частности, в марте 2020 года жители города забили тревогу из-за появления ям на недавно отремонтированной улице.
А в конце февраля 2020 года власти города заявили, что подрядчик во время реконструкции улицы Станиславского закатал газон под плитку.