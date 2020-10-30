На Станиславского в Ростове могут снова начать перекладывать трамвайные пути

Эксперты компании «А+С Транспроект», которая работает над разработкой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону, пришли к выводу, что на улице Станиславского имеются участки, где рельсы укладывались без термокомпенсации на костылях.