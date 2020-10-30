Нового главврача назначили в больнице № 20 в Ростове

Новым руководителем городской больницы № 20 стал Ваган Саркисян, до этого двадцать лет возглавлявший травматологическое отделение № 2 ГБСМП.
Родился Саркисян в 1963 году в Армении, окончил Ростовский государственный медицинский университет, имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности «хирургия», является доктором медицинских наук и профессором.
Карьеру начинал врачом-интерном Аксайской центральной районной больницы, с 1987 по 1990 год работал врачом-хирургом, затем заведующим хирургическим отделением Дубовской центральной районной больницы. В сентябре 1990 года пришел в ГБСМП Ростова, где до 2000 года работал врачом-хирургом, а затем возглавил отделение травматологии.