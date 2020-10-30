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Нового главврача назначили в больнице № 20 в Ростове

30 октября 2020, 09:24
Фото: rostov-gorod.ru
В больнице № 20 Ростова-на-Дону назначили нового главного врача, сообщили в городской администрации.

Новым руководителем городской больницы № 20 стал Ваган Саркисян, до этого двадцать лет возглавлявший травматологическое отделение № 2 ГБСМП.

Родился Саркисян в 1963 году в Армении, окончил Ростовский государственный медицинский университет, имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности «хирургия», является доктором медицинских наук и профессором.

Карьеру начинал врачом-интерном Аксайской центральной районной больницы, с 1987 по 1990 год работал врачом-хирургом, затем заведующим хирургическим отделением Дубовской центральной районной больницы. В сентябре 1990 года пришел в ГБСМП Ростова, где до 2000 года работал врачом-хирургом, а затем возглавил отделение травматологии.

Напомним, бывший главврач больницы № 20 Юрий Дронов умер от последствий коронавируса.

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