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Памятник дирижеру Киму Назаретову установят в Ростове

30 октября 2020, 11:16
Фото: wikimedia.org
В Ростове-на-Дону появится памятник выдающемуся пианисту, дирижеру Киму Назаретову, сообщили в городской администрации.

В данный момент проходит конкурс по созданию проекта. Заявки поступают не только из Ростова, но и из Москвы.

«Результаты конкурса станут известны в ноябре. В марте 2021 года Киму исполнилось бы 85 лет», — заявила начальник управления культуры города Яна Пилявская.

Она выразила надежду, что монумент установят в следующем году. Одновременно с этим есть инициатива установить памятник курсантам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Пилявская считает, что необходимо разработать целостную концепцию по установке объектов современного искусства в городе.

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