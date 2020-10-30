Памятник дирижеру Киму Назаретову установят в Ростове

В данный момент проходит конкурс по созданию проекта. Заявки поступают не только из Ростова, но и из Москвы.
«Результаты конкурса станут известны в ноябре. В марте 2021 года Киму исполнилось бы 85 лет», — заявила начальник управления культуры города Яна Пилявская.
Она выразила надежду, что монумент установят в следующем году. Одновременно с этим есть инициатива установить памятник курсантам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Пилявская считает, что необходимо разработать целостную концепцию по установке объектов современного искусства в городе.