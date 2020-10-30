Почти половина ростовчан недовольна экологией в городе

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.
Ростов не попал в первую тройку ни по одному из показателей, экологической обстановкой удовлетворены 52% жителей города, а оценки за качество воды и чистоту составили 2,8 балла, что ниже среднего.
Соседний Краснодар вместе с Тюменью стал городом с самым чистым воздухом, а по уровню чистоты и качеству воды занял второе место в России. Самыми загрязненными российскими городами стали Рязань и Тольятти.