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Почти половина ростовчан недовольна экологией в городе

30 октября 2020, 07:56
Фото: pixabay.com
Экологической обстановкой в Ростове-на-Дону недовольны 48% жителей, сообщил сервис SuperJob.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.

Ростов не попал в первую тройку ни по одному из показателей, экологической обстановкой удовлетворены 52% жителей города, а оценки за качество воды и чистоту составили 2,8 балла, что ниже среднего.

Соседний Краснодар вместе с Тюменью стал городом с самым чистым воздухом, а по уровню чистоты и качеству воды занял второе место в России. Самыми загрязненными российскими городами стали Рязань и Тольятти.

Ранее в Ростовской области назвали самые грязные водоемы.

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