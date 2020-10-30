Прения сторон по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова назначили в Ростове

Суд приступает к прениям сторон, заседание было назначено на понедельник, 2 ноября.
Как следует из материалов дела, в 2017 году четверо мужчин, Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, вошли в состав организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ. В июне 2017 года фигуранты при помощи взрывных устройств намеревались совершить террористический акт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.
Но участники террористической группировки не смогли попасть на мероприятие из-за большого количества полицейских, которые охраняли концертный зал. Обвиняемых задержали спустя несколько месяцев и, по решению суда, поместили под арест.
Все фигуранты отрицают свою причастность к планированию теракта. Как передает «Интерфакс», ранее один из обвиняемых Хидирнеби Казуев сообщил, что планировался не теракт, а заказное убийство артиста Киркорова. Заказчиком, по его словам, выступил юморист Максим Галкин, который пообещал заплатить исполнителям два миллиона рублей.