Прения сторон по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова назначили в Ростове

Все фигуранты отрицают свою причастность к планированию теракта. Как передает «Интерфакс», ранее один из обвиняемых Хидирнеби Казуев сообщил, что планировался не теракт, а заказное убийство артиста Киркорова. Заказчиком, по его словам, выступил юморист Максим Галкин, который пообещал заплатить исполнителям два миллиона рублей.