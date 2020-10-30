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Россияне готовятся к введению новых ограничений из-за коронавируса

30 октября 2020, 11:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперты провели исследование, установив, что почти треть россиян начала закупать товары в магазинах, беспокоясь относительно новых ограничений. Вместе с тем, две трети респондентов относятся к этим опасениям спокойнее.

Газета «Известия» пишет, что со слов двенадцати процентов опрошенных, они начали закупать также товары других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. В соответствии с исследовательскими данными, после введения в регионах очередных ограничений, пятьдесят один процент опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. Вместе с тем, сорок процентов респондентов заявили о вынужденной экономии.

Отмечается, что исследование проводилось посредством количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше восемнадцати лет.

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