Россияне готовятся к введению новых ограничений из-за коронавируса

Газета «Известия» пишет, что со слов двенадцати процентов опрошенных, они начали закупать также товары других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. В соответствии с исследовательскими данными, после введения в регионах очередных ограничений, пятьдесят один процент опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. Вместе с тем, сорок процентов респондентов заявили о вынужденной экономии.