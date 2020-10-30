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Posted 30 октября 2020, 09:33

Published 30 октября 2020, 09:33

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Сотни танков и грузовиков заметили в Новочеркасске

30 октября 2020, 09:33
В Новочеркасске Ростовской области при помощи спутника заметили скопление военного транспорта, следует из данных сервиса Google Earth.

При помощи спутника был сделан снимок территории города. По информации издания Donday, в черте города стоят сотни танков и грузовиков. Рядом находится самолет.

Отмечается, что Новочеркасск расположен менее чем в 200 километрах от границы с Украиной. Ранее жители Ростовской области неоднократно заявляли о том, что видели военную технику на границе. Однако официальных подтверждений информации не было.

До этого вальс в исполнении танков показали в Ростовской области. Шоу устроили в рамках форума «Армия-2020».

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