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Юрист Гордон заявила, что будет защищать права ростовчан

1 ноября 2020, 06:55
Юрист Екатерина Гордон заявила, что Ростову-на-Дону нужна поддержка и соратник, сообщается на ее странице в Instagram.

Напомним, что Гордон начала говорить о Ростове после скандала в больнице № 20. По информации СМИ, здесь скончались несколько заболевших коронавирусом из-за отсутствия медицинского кислорода.

Также юрист участвовала в судебном разбирательстве, когда ребенку-инвалиду из Ростовской области отказали в жизненено необходимых лекарствах. Суд удалось выиграть.

Гордон провела встречу с местными жителями и поняла, что городу нужна поддержка.

«Вы несли мне истории о своих отобранных домах и умерших детях, о погорельцах и несправедливости… Я везу в Москву гору документов и писем…», — написала юрист.

Она добавила, что люди доведены до отчаяния. По словам Гордон, она постарается прочитать все письма и передать их тем, кто сможет помочь.

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