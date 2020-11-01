Юрист Гордон заявила, что будет защищать права ростовчан

Напомним, что Гордон начала говорить о Ростове после скандала в больнице № 20. По информации СМИ, здесь скончались несколько заболевших коронавирусом из-за отсутствия медицинского кислорода.
Также юрист участвовала в судебном разбирательстве, когда ребенку-инвалиду из Ростовской области отказали в жизненено необходимых лекарствах. Суд удалось выиграть.
Гордон провела встречу с местными жителями и поняла, что городу нужна поддержка.
«Вы несли мне истории о своих отобранных домах и умерших детях, о погорельцах и несправедливости… Я везу в Москву гору документов и писем…», — написала юрист.
Она добавила, что люди доведены до отчаяния. По словам Гордон, она постарается прочитать все письма и передать их тем, кто сможет помочь.