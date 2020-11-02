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Posted 2 ноября 2020, 14:23

Published 2 ноября 2020, 14:23

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

Почти 158 млн рублей получит Ростовская область на лечение ковидных больных

2 ноября 2020, 14:23
Ростовская область получит из федерального центра 157,9 миллиона рублей на покупку лекарств для лечения коронавирусных больных, сообщили в региональном правительстве.

«Ростовской области предусмотрено 157 974,0 тыс. руб. на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — сказано в комментарии властей.

Распоряжение о выделении регионам более пяти миллиардов рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом все препараты будут выдавать бесплатно по рецепту лечащего врача.

На 2 ноября в Ростовской области коронавирусной инфекцией заразились 31248 человек и умерли 855 больных.

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