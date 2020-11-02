Почти 158 млн рублей получит Ростовская область на лечение ковидных больных

Posted 2 ноября 2020, 14:23
Published 2 ноября 2020, 14:23
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
«Ростовской области предусмотрено 157 974,0 тыс. руб. на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — сказано в комментарии властей.
Распоряжение о выделении регионам более пяти миллиардов рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом все препараты будут выдавать бесплатно по рецепту лечащего врача.
На 2 ноября в Ростовской области коронавирусной инфекцией заразились 31248 человек и умерли 855 больных.
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