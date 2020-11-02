Почти 200 млн руб потратят в Ростове на благоустройство парка «70-летия Победы»

Максимальная стоимость контракта составляет 193,4 миллиона рублей. Это средства федерального бюджета, бюджета Ростовской области и города Ростова-на-Дону. Финансирование работ будет осуществляться в два этапа. Так, в 2021 году потенциальный подрядчик может получить до 90,9 миллиона рублей, а в 2022 году — оставшиеся 102,4 миллиона рублей.