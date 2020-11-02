Почти 200 млн руб потратят в Ростове на благоустройство парка «70-летия Победы»

Posted 2 ноября 2020, 10:09
Published 2 ноября 2020, 10:09
Modified 1 октября, 12:58
Updated 1 октября, 12:58
Парк расположен в границах улицы Вавилова с востока, улицы Сосновая с юга и запада, улицы Уланская с севера. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, вертикальную планировку, обустроить проезды и тротуары, установить малые архитектурные формы, реализовать конструктивные и объемно-планировочные решения, провести системы электроснабжения связи, видеонаблюдения водоснабжения и водоотведения, полива. Кроме того, необходимо озеленить территорию и организовать утилизацию мусора.
Максимальная стоимость контракта составляет 193,4 миллиона рублей. Это средства федерального бюджета, бюджета Ростовской области и города Ростова-на-Дону. Финансирование работ будет осуществляться в два этапа. Так, в 2021 году потенциальный подрядчик может получить до 90,9 миллиона рублей, а в 2022 году — оставшиеся 102,4 миллиона рублей.
Приступить к работам необходимо уже 1 января 2021 года, а завершить благоустройство парка планируется до 1 декабря 2022 года.
Подрядчика выберут уже 11 ноября 2020 года.
Напомним, что парк им. 70-летия Победы был заложен в 2015 году губернатором Ростовской области Василием Голубевым. На его базе планируется создание нового общественного пространства.
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