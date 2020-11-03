Билеты на «Ласточку» из Ростова на юг подешевеют в ноябре

С указанной даты и до конца месяца билет на электропоезд № 808 Ростов-на-Дону — Краснодар можно будет купить за 615 рублей, № 820 Ростов-на-Дону — Новороссийск за 786 рублей, а на № 819/820 Ростов-на-Дону — Анапа — 871 рубль.
Кроме того, подешевеет и билет на «Ласточку» из Таганрога в Новороссийск, стоимость проезда в электричке № 805/806 составит 956 рублей.
Напомним, железнодорожное сообщение между Ростовом и Черноморским побережьем восстановили в конце июня. До этого поезда не ходили из-за сложной ситуации по коронавирусу.