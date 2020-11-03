Еще 140 коек для ковидных больных подготовили в детской городской больнице Ростова

Глава администрации Ростова уточнил, что новые ковиднные койки откроют уже 9 ноября. Из них 20 коек сделают реанимационными.
Всего, по словам Логвиненко, в Ростове развернуто 1,8 тысячи ковидных и провизорных коек. При этом коечный фонд для больных коронавирусом был увеличен в городе на 405 мест, а загруженность ковидных госпиталей достигает 72%, провизорных - 85%.
Напомним, что в Ростовской области за все время выявили 31558 случаев заболевания коронавирусом. Переболели инфекцией уже 25066 человек, скончались 869 пациентов. В госпиталях находится более 2 тысяч пациентов.