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Еще 140 коек для ковидных больных подготовили в детской городской больнице Ростова

3 ноября 2020, 16:10
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону планируется развернуть еще 140 коек для больных COVID-19 на базе детской городской больницы, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в ходе заседания опер штаба по коронавирусу.

Глава администрации Ростова уточнил, что новые ковиднные койки откроют уже 9 ноября. Из них 20 коек сделают реанимационными.

Всего, по словам Логвиненко, в Ростове развернуто 1,8 тысячи ковидных и провизорных коек. При этом коечный фонд для больных коронавирусом был увеличен в городе на 405 мест, а загруженность ковидных госпиталей достигает 72%, провизорных - 85%.

Напомним, что в Ростовской области за все время выявили 31558 случаев заболевания коронавирусом. Переболели инфекцией уже 25066 человек, скончались 869 пациентов. В госпиталях находится более 2 тысяч пациентов.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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