Еще 140 коек для ковидных больных подготовили в детской городской больнице Ростова

Всего, по словам Логвиненко, в Ростове развернуто 1,8 тысячи ковидных и провизорных коек. При этом коечный фонд для больных коронавирусом был увеличен в городе на 405 мест, а загруженность ковидных госпиталей достигает 72%, провизорных - 85%.