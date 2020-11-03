Обанкротившийся маслозавод «Донское золото» ушел с молотка

Posted 3 ноября 2020, 12:01
Published 3 ноября 2020, 12:01
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
Так, имущество ООО «Донское золото» ушло с молотка за 1,2 миллиарда рублей. Изначально его выставляли на торги за 3,9 миллиарда рублей, однако покупателей найти не удавалось. В частности были проданы здания, оборудование, производственные линии и другие товарно-материальные ценности, принадлежавшие маслозаводу.
Покупателем выступил «Невинномысский маслоэкстракционный завод» (НМЭЗ). По информации системы СПАРК, основным его видом деятельности является производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Завод принадлежит Виктору Наурузову, который также входит в число совладельцев компаний «Ставропольский бройлер», «Тамбовский бройлер» и Токаревской птицефабрики.
По итогам 2019 года выручка НМЭЗ сложилась в размере 5,35 миллиарда рублей, при этом завод получил убыток 155,7 миллиона рублей.
Крупный производитель растительных масел ООО «Донское золото» признан несостоятельным в конце 2018 года. Истцом в деле о банкротстве завода выступила компания «Открытие».
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