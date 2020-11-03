Обанкротившийся маслозавод «Донское золото» ушел с молотка

Так, имущество ООО «Донское золото» ушло с молотка за 1,2 миллиарда рублей. Изначально его выставляли на торги за 3,9 миллиарда рублей, однако покупателей найти не удавалось. В частности были проданы здания, оборудование, производственные линии и другие товарно-материальные ценности, принадлежавшие маслозаводу.