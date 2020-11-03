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Ростов и Волгодонск стали лидерами по числу зараженных коронавирусом

3 ноября 2020, 08:32
Фото: pixabay
Ростов-на-Дону и Волгодонск оказались в числе лидеров по количеству заболевших коронавирусом за сутки, сообщили в правительстве региона.

В Ростове подтвердили 121 новый случай заболевания, в Волгодонске — 46 случаев. На третьем месте идет Новошахтинск с показателем 22 пациента.

Всего за сутки заразились 310 человек, которые проживают в 32 территориях. В ковидных госпиталях остаются 2069 пациентов.

За последние сутки умерли семь женщин и семь мужчин с подтвержденным диагнозом. Под медицинским наблюдением находятся 18 тысяч человек.

За весь период заболели 31558 человек, выздоровели 25066 пациентов. Ранее «Горячая линия» по коронавирусу заработала в Ростове.

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