Ростов и Волгодонск стали лидерами по числу зараженных коронавирусом

В Ростове подтвердили 121 новый случай заболевания, в Волгодонске — 46 случаев. На третьем месте идет Новошахтинск с показателем 22 пациента.
Всего за сутки заразились 310 человек, которые проживают в 32 территориях. В ковидных госпиталях остаются 2069 пациентов.
За последние сутки умерли семь женщин и семь мужчин с подтвержденным диагнозом. Под медицинским наблюдением находятся 18 тысяч человек.
За весь период заболели 31558 человек, выздоровели 25066 пациентов. Ранее «Горячая линия» по коронавирусу заработала в Ростове.