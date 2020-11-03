Власти Ростовской области запретили 18 политических митингов из-за пандемии

Posted 3 ноября 2020, 15:41
Published 3 ноября 2020, 15:41
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
По его словам, власти вынуждены были отказать в проведении 18 таких мероприятий. При этом 13 пикетов было согласовано, одно обращение находится на рассмотрении. При проведении 13 разрешенных мероприятий особо будут следить за тем, как участники соблюдают санитарные нормы.
Корнеев обратился к главам администраций с просьбой разъяснить представителям политических партий, представленных в регионе, насколько велика угроза распространения коронавируса при проведении подобных мероприятий.
Ранее власти Ростовской области ввели запрет на проведение митингов. Формально запрет на проведение подобных мероприятий не снимался после введения ограничений весной 2020 года. Однако сейчас власти решили прописать этот пункт официально.
Напомним, что в Ростовской области за все время выявили 31558 случаев заболевания коронавирусом. Переболели инфекцией уже 25066 человек, скончались 869 пациентов. В госпиталях находится более 2 тысяч пациентов.
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