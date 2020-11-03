Власти Ростовской области запретили 18 политических митингов из-за пандемии

По его словам, власти вынуждены были отказать в проведении 18 таких мероприятий. При этом 13 пикетов было согласовано, одно обращение находится на рассмотрении. При проведении 13 разрешенных мероприятий особо будут следить за тем, как участники соблюдают санитарные нормы.