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Жителей Крыма осудили в Ростове за распространение идеологии террора

3 ноября 2020, 09:28
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону вынесли приговор троим жителям Крыма за организацию деятельности террористической организации, сообщили в Южном окружном военном суде.

Рустема Эмирусеинова приговорили к 17 годам строго режима, Арсена Абхаирова к 13 годам строгого режима, Эскендера Абдулганиева к 12 годам строго режима. Все осужденные будут отбывать первые два года наказания в тюрьме.

С ноября 2017 по февраль 2019 года на территории Красногвардейского района Республики Крым Эмирусеинов организовал подразделение запрещенной в РФ террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Абдулганиев и Абхаиров примкнули к нему чуть позже.

Члены группировки проводили пропаганду среди местных жителей, склоняя их к участию в своей организации. Кроме того, фигуранты регулярно проводили собрания членов ячейки.

«В ходе занятий изучалась идеология „Хизб ут-Тахрир“, закреплялись знания о структуре указанной террористической организации, модели построения и принципы деятельности государства „халифат“, агитационные навыки, меры конспирации», — сказано в сообщении суда.

Задержали террористов в феврале 2019 года.

Ранее возле суда Ростова родственники осужденных террористов устроили флешмоб.

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