Жителей Крыма осудили в Ростове за распространение идеологии террора

С ноября 2017 по февраль 2019 года на территории Красногвардейского района Республики Крым Эмирусеинов организовал подразделение запрещенной в РФ террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Абдулганиев и Абхаиров примкнули к нему чуть позже.