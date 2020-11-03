Жителей Крыма осудили в Ростове за распространение идеологии террора

Рустема Эмирусеинова приговорили к 17 годам строго режима, Арсена Абхаирова к 13 годам строгого режима, Эскендера Абдулганиева к 12 годам строго режима. Все осужденные будут отбывать первые два года наказания в тюрьме.
С ноября 2017 по февраль 2019 года на территории Красногвардейского района Республики Крым Эмирусеинов организовал подразделение запрещенной в РФ террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Абдулганиев и Абхаиров примкнули к нему чуть позже.
Члены группировки проводили пропаганду среди местных жителей, склоняя их к участию в своей организации. Кроме того, фигуранты регулярно проводили собрания членов ячейки.
«В ходе занятий изучалась идеология „Хизб ут-Тахрир“, закреплялись знания о структуре указанной террористической организации, модели построения и принципы деятельности государства „халифат“, агитационные навыки, меры конспирации», — сказано в сообщении суда.
Задержали террористов в феврале 2019 года.