Аксайский казачий кадетский корпус Данилы Ефремова переезжает в Ставрополь

Posted 4 ноября 2020, 08:08
Published 4 ноября 2020, 08:08
Modified 1 октября, 13:44
Updated 1 октября, 13:44
Родители воспитанников Аксайского казачьего кадетского корпуса имени Данилы Ефремова обеспокоены. Одно из зданий кадетского корпуса посреди учебного года признано аварийным. По их словам, принято решение перенести Аксайский кадетский корпус в Ставрополь. И теперь они смогут видеть своих детей только один раз в полгода.
«Об аварийном состоянии здания сообщила какая-то непонятная экспертиза. Официальной экспертизы Министерства обороны еще не было. Приехали какие-то люди, установили флажки, сказав, что якобы проваливается фундамент. Не было и решения Главкома сухопутных войск», — сообщили сотрудники.
Местом дислокации Аксайского кадетского корпуса в Ставрополе выбрано бывшее военное училище, которое не эксплуатировалось долгие годы. За два месяца там планируется сделать ремонт.
«Неужели во всей огромной Ростовской области не нашлось подходящего места? Мы же теперь не сможем видеть своих детей. Ставрополь не за углом, туда каждые выходные не поедешь», — ужасаются родители воспитанников.
Они добавляют, что нынешний руководитель кадетского корпуса уже три года находится у власти. За это время неоднократно проводились ремонты, но, как выяснилось, ничего не было сделано для того, чтобы отремонтировать фундамент.
«Пока речь идет о том, что кадетский корпус переедет лишь на время ремонта, на 1,5-2- года. Но мы же знаем, как у нас затягивают сроки ремонта, и не исключаем, что срок займет десятилетие», — предполагают родители.
Сотрудники Кадетского корпуса тоже далеки от восхищения. У многих семьи, дети, которых они будут вынуждены оставить здесь на неопределенный срок, переехав работать в Ставрополь. По их словам, для проживания педагогического персонала выделен целый этаж.
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