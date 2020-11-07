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Posted 7 ноября 2020, 15:00

Published 7 ноября 2020, 15:00

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Треть погибших от коронавируса жителей Ростовской области скончалсь в сентябре

7 ноября 2020, 15:00
Сюжет
Коронавирус
В сентябре от коронавируса скончались в Ростовской области 322 человека, подсчитали в Росстате.

При этом диагноз COVID-19 был поставлен 308 погибшим пациентам, у 14 скончавшихся врачи только предполагали инфекцию. Напомним, что за все время от коронавирусной инфекции в регионе скончались уже 929 человек. Таким образом в сентябре было зафиксировано более 34% летальных исходов у всех заболевших коронавирусом.

Всего в Южном федеральном округе от инфекции в сентябре скончались 556 человек, при этом коронавирус был установлен у 536 таких пациентов.

При этом Ростовская область оказалась лидером по количеству смертей пациентов с COVID-19. Второе место занимает Краснодарский край, где реестр погибших ковидных больных пополнили в сентябре 80 человек, третье место досталось Астраханской области с показателем 55 человек, ставших жертвами «короны».

Меньше всего в сентябре умерло ковидных пациентов в Волгоградской области — всего три человека.

#Общество#Коронавирус#Новости
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