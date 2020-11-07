Треть погибших от коронавируса жителей Ростовской области скончалсь в сентябре

При этом диагноз COVID-19 был поставлен 308 погибшим пациентам, у 14 скончавшихся врачи только предполагали инфекцию. Напомним, что за все время от коронавирусной инфекции в регионе скончались уже 929 человек. Таким образом в сентябре было зафиксировано более 34% летальных исходов у всех заболевших коронавирусом.