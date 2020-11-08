Как долго заразен ковидный больной и есть ли иммунитет к заразе?

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России не становится лучше, а ряды ковидных диссидентов редеют.

На 8 ноября в РФ зафиксировали 1 774 334 больных с коронавирусом, из них 20 498 за последние сутки. Жертвами инфекции с марта стали 30 537 россиян, и, боясь заразиться, люди интересуются, как долго заболевший опасен для окружающих? Опасность повсюду Самое страшное, что бессимптомным носителем новой коронавирусной инфекции может быть любой человек. По статистике, 80% всех заболевших в мире приходится именно на больных, у которых заболевание проходит без каких-либо признаков. При этом один ковидный больной заразен с первого же дня носительства и может заразить в среднем 3,5 человека. Распространяется коронавирус воздушно-капельным путем, любой кашляющий прохожий может представлять опасность. Также можно заразиться, дотрагиваясь до загрязненных предметов: дверных ручек, поручней в транспорте. Не зря жителей России просят соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками — так риск заражения снижается в разы. Носители инфекции Как уже говорилось, не у всех коронавирус можно определить по симптомам. При бессимптомном носительстве заболевание протекает в латентной форме, обычно такими носителями являются люди с хорошей иммунной системой, которые, не подозревая о болезни, продолжают жить привычной жизнью и заражают окружающих. Если заболевших с явными признаками инфекции изолируют, то носителей выявить практически невозможно, именно по этой причине COVID-19 так быстро распространился по планете. А что после выздоровления? Из-за того, что новая коронавирусная инфекция мало изучена, у специалистов до сих пор нет понимания, как долго сохраняется иммунитет у переболевших. Недавно россиянам заявили, что тесты на антитела к коронавирусу являются пустой тратой денег и позволяют только выяснить, переболел человек инфекцией или нет. И даже если тест на антитела положительный, это вовсе не означает, что можно не носить маску и игнорировать социальную дистанцию, повторное заражение вполне возможно и болезнь в этом случае протекает тяжелее, чем в первый раз. Также у переболевших коронавирусом появляются странные симптомы: люди жалуются на провалы в памяти, бессонницу, жжение в районе стопы. Появляются кожные высыпания, онемение лица и тела, начинают выпадать волосы. По мнению экспертов, если человек переболел коронавирусной инфекцией, то он может быть заразным в течение месяца или немногим дольше, у каждого этот срок индивидуален и зависит от множества факторов, включая тяжесть болезни и функцию иммунитета. Переболевшие COVID-19 люди достаточно долго продолжали выделять вирус, длительность заразного периода зависит от тяжести заболевания. При легком и среднем течении вирус выделяется около десяти дней, начиная с момента, когда человек почувствовал первое недомогание. Период заразности увеличивается вдвое, если коронавирус протекал в тяжелой форме. Стоит напомнить, что антибиотики от коронавируса не помогают и народные средства в виде чеснока и лимона с имбирем тоже. Так что, соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора и будьте здоровы.