Коронавирус убил за сутки 11 жителей Ростовской области

На этот раз коронавирус унес жизни восьми женщин от 45 до 90 лет и трех мужчин в возрасте 39, 71 и 79 лет. У всех погибших кроме коронавируса имелись хронические заболевания, которые и привели к осложнениям.
Всего от коронавируса скончались 957 жителей Ростовской области. Таким образом умирает каждый 34-й заразившийся инфекцией. А доля летальных исходов составила 2,86%.
В общей сложности в регионе зафиксировано 33427 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 26540 человек. В стационары госпитализированы 1962 пациента, из них 160 подключены к аппаратам ИВЛ.