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Коронавирус убил за сутки 11 жителей Ростовской области

9 ноября 2020, 08:25
Фото: pexels.com
За 24 часа в Ростовской области скончались 11 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз коронавирус унес жизни восьми женщин от 45 до 90 лет и трех мужчин в возрасте 39, 71 и 79 лет. У всех погибших кроме коронавируса имелись хронические заболевания, которые и привели к осложнениям.

Всего от коронавируса скончались 957 жителей Ростовской области. Таким образом умирает каждый 34-й заразившийся инфекцией. А доля летальных исходов составила 2,86%.

В общей сложности в регионе зафиксировано 33427 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 26540 человек. В стационары госпитализированы 1962 пациента, из них 160 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Ростовская область обогнала соседей по ЮФО по числу погибших от коронавируса.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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