Население Ростовской области продолжает вымирать

Posted 9 ноября 2020, 08:15
Published 9 ноября 2020, 08:15
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Так, за девять месяцев 2020 года в регионе родились 27205 младенца, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Смертность при этом выросла на 4%, а всего из жизни ушли за это время 43625 жителя региона. Естественная убыль населения составила 16420 человек. Тогда как за девять месяцев 2019 года этот показатель был зафиксирован на уровне 13636 погибших.
Ростовская область занимает по итогам января-сентября 2020 года первое место среди регионов Южного федерального округа по показателю естественной убыли населения. На втором месте оказалась Волгоградская область со значением 11915 человек, на третьем - Краснодарский край, где убыль составила 11813 жителя.
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