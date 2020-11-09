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Posted 9 ноября 2020, 09:47

Published 9 ноября 2020, 09:47

Modified 18 сентября 2022, 11:01

Updated 18 сентября 2022, 11:01

Школу в Волгодонске закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудника столовой

Школу в Волгодонске закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудника столовой

9 ноября 2020, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Волгодонске перевели на дистанционное обучение учащихся школы № 15, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Дело в том, что 8 ноября у работника столовой подтвердили коронавирус. В этот же день он предупредил об этом руководителя.

«Для проведения противоэпидемических мероприятий с 9 ноября детей перевели на дистанционное обучение. Родители в ближайшее время получат более точную информацию о ситуации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы школы сообщат дополнительно. Ранее жителям ростовских общежитий запретили лечиться от ковида на дому.

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