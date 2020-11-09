Школу в Волгодонске закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудника столовой

Posted 9 ноября 2020, 09:47
Published 9 ноября 2020, 09:47
Modified 18 сентября 2022, 11:01
Updated 18 сентября 2022, 11:01
Дело в том, что 8 ноября у работника столовой подтвердили коронавирус. В этот же день он предупредил об этом руководителя.
«Для проведения противоэпидемических мероприятий с 9 ноября детей перевели на дистанционное обучение. Родители в ближайшее время получат более точную информацию о ситуации», — сказано в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении работы школы сообщат дополнительно. Ранее жителям ростовских общежитий запретили лечиться от ковида на дому.