Коллега умершего в тюрьме ростовского журналиста Толмачева рассказала о его работе

Она вспоминает, что за время работы в журнале « ПроРостов» и газете «Аргументы недели — Юг», главредом которых тоже был Александр Толмачев, было опубликовано большое количество некоммерческих материалов о неформальной культуре Ростова-на-Дону, в том числе о литобъединии ОБОРГИС, медиа художнике Игоре Ваганове, скульпторе Маше Богораз, музыканте Алексее Горисе и многих других. Учитывая, что внимание главного редактора было сосредоточено преимущественно на социальных материалах, журналисты Толмачева фактически не сталкивались ни с цензурой, ни с ограничениями. В этом плане у них была совершенно нетипичная и неформатная для современных СМИ свобода слова, которой сам он оказался лишён до конца жизни. Однако работу в редакции Толмачева коллеги не считают спокойной.