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Posted 10 ноября 2020, 08:06

Published 10 ноября 2020, 08:06

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

Коллега умершего в тюрьме ростовского журналиста Толмачева рассказала о его работе

10 ноября 2020, 08:06
Сюжет
Эксклюзив
В колонии Оренбурга умер ростовский журналист, редактор и издатель известной газеты «Уполномочен заявить» Александр Толмачев, сообщила RostovGazeta его соратница и коллега, пожелавшая скрыть свое имя.

Она вспоминает, что за время работы в журнале « ПроРостов» и газете «Аргументы недели — Юг», главредом которых тоже был Александр Толмачев, было опубликовано большое количество некоммерческих материалов о неформальной культуре Ростова-на-Дону, в том числе о литобъединии ОБОРГИС, медиа художнике Игоре Ваганове, скульпторе Маше Богораз, музыканте Алексее Горисе и многих других. Учитывая, что внимание главного редактора было сосредоточено преимущественно на социальных материалах, журналисты Толмачева фактически не сталкивались ни с цензурой, ни с ограничениями. В этом плане у них была совершенно нетипичная и неформатная для современных СМИ свобода слова, которой сам он оказался лишён до конца жизни. Однако работу в редакции Толмачева коллеги не считают спокойной.

«Помню, был момент, когда на свои рабочие места мы попадали через окно, потому что входную дверь опечатали по решению суда, — рассказывает бывшая сотрудница Толмачева. — Но и моральная поддержка была мощной: казаки, военные в отставке, детские тренеры, беспокойные пенсионеры. Народ в редакции собирался самый разный. Со временем у Александра Михайловича сформировалась своеобразная группа поддержки, которая сопровождала его на многочисленных судебных заседаниях, а потом и ездила в Москву с ходатайствами о его освобождении, но безуспешно».

Напомним, что Александр Толмачев был осужден на 9 лет.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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