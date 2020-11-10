Коллега умершего в тюрьме ростовского журналиста Толмачева рассказала о его работе

Posted 10 ноября 2020, 08:06
Published 10 ноября 2020, 08:06
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
Она вспоминает, что за время работы в журнале « ПроРостов» и газете «Аргументы недели — Юг», главредом которых тоже был Александр Толмачев, было опубликовано большое количество некоммерческих материалов о неформальной культуре Ростова-на-Дону, в том числе о литобъединии ОБОРГИС, медиа художнике Игоре Ваганове, скульпторе Маше Богораз, музыканте Алексее Горисе и многих других. Учитывая, что внимание главного редактора было сосредоточено преимущественно на социальных материалах, журналисты Толмачева фактически не сталкивались ни с цензурой, ни с ограничениями. В этом плане у них была совершенно нетипичная и неформатная для современных СМИ свобода слова, которой сам он оказался лишён до конца жизни. Однако работу в редакции Толмачева коллеги не считают спокойной.
«Помню, был момент, когда на свои рабочие места мы попадали через окно, потому что входную дверь опечатали по решению суда, — рассказывает бывшая сотрудница Толмачева. — Но и моральная поддержка была мощной: казаки, военные в отставке, детские тренеры, беспокойные пенсионеры. Народ в редакции собирался самый разный. Со временем у Александра Михайловича сформировалась своеобразная группа поддержки, которая сопровождала его на многочисленных судебных заседаниях, а потом и ездила в Москву с ходатайствами о его освобождении, но безуспешно».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]