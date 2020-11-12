Главный санитарный врач Ростовской области привился от гриппа российской вакциной

В ходе брифинга в пресс-центре по коронавирусу Ковалев рассказал, что сделал себе прививку от гриппа. По его словам, сотрудники управления Роспотребнадзора делали прививки в территориальной поликлинике и для этого использовалась отечественная вакцина.