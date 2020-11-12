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Posted 12 ноября 2020, 14:14

Published 12 ноября 2020, 14:14

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Главный санитарный врач Ростовской области привился от гриппа российской вакциной

12 ноября 2020, 14:14
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, какую вакцину он выбрал для прививки от гриппа.

В ходе брифинга в пресс-центре по коронавирусу Ковалев рассказал, что сделал себе прививку от гриппа. По его словам, сотрудники управления Роспотребнадзора делали прививки в территориальной поликлинике и для этого использовалась отечественная вакцина.

Он подчеркнул, что именно такая вакцина поступила в поликлиники из федерального бюджета. Глава Роспотребнадзор признался, что всегда прививается препаратами российского производства.

Ковалев добавил, что переболевшим коронавирусом пациентам делать прививку от гриппа рекомендуется только через месяц после выздоровления.

Ранее сообщалось, что за две недели в Ростовской области привили от гриппа 39% жителей.

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