Главный санитарный врач Ростовской области привился от гриппа российской вакциной

Posted 12 ноября 2020, 14:14
Published 12 ноября 2020, 14:14
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
В ходе брифинга в пресс-центре по коронавирусу Ковалев рассказал, что сделал себе прививку от гриппа. По его словам, сотрудники управления Роспотребнадзора делали прививки в территориальной поликлинике и для этого использовалась отечественная вакцина.
Он подчеркнул, что именно такая вакцина поступила в поликлиники из федерального бюджета. Глава Роспотребнадзор признался, что всегда прививается препаратами российского производства.
Ковалев добавил, что переболевшим коронавирусом пациентам делать прививку от гриппа рекомендуется только через месяц после выздоровления.
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