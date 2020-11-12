Компания сорвала срок ремонта лифтов в Ростове на Ворошиловском мосту

Posted 12 ноября 2020, 14:32
Published 12 ноября 2020, 14:32
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
По данным сообщения, сегодня ремонт на объекте продолжается. Работу ведет подрядная организация «ЛИФТ-Гарант». Компания осуществила заказ необходимых материалов. После их поставки, предусмотренные муниципальным контрактом работы, будут завершены.
«Стоимость работ по муниципальному контракту составляет свыше 2,1 млн. рублей. Заказчиком ведется претензионная работа за срыв сроков. График режима работы лифтов будет утвержден после проведения ремонтных работ», — отметили в пресс-службе мэрии Ростова.
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