Перебросчика с телефонами задержали возле колонии в Новочеркасске

Posted 12 ноября 2020, 08:58
Published 12 ноября 2020, 08:58
Modified 18 сентября 2022, 11:03
Updated 18 сентября 2022, 11:03
«11 ноября 2020 года сотрудниками оперативного отдела ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области при попытке переброса запрещенных предметов был задержан житель города Новочеркасска», — сказано в сообщении.
При досмотре у мужчины обнаружили сверток с тремя сотовыми телефона, двумя сим-картами и фурнитурой.
Протокол об административном правонарушении, составленный на задержанного, будут рассматривать мировой суд Новочеркасска.