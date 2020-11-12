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Posted 12 ноября 2020, 08:58

Published 12 ноября 2020, 08:58

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

Перебросчика с телефонами задержали возле колонии в Новочеркасске

Перебросчика с телефонами задержали возле колонии в Новочеркасске

12 ноября 2020, 08:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новочеркасске задержали местного жителя при попытке перебросить запрещенные предметы через ограждение исправительной колонии, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

«11 ноября 2020 года сотрудниками оперативного отдела ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области при попытке переброса запрещенных предметов был задержан житель города Новочеркасска», — сказано в сообщении.

При досмотре у мужчины обнаружили сверток с тремя сотовыми телефона, двумя сим-картами и фурнитурой.

Протокол об административном правонарушении, составленный на задержанного, будут рассматривать мировой суд Новочеркасска.

Ранее пять бутылок алкоголя пытались передать в колонию в Каменске-Шахтинском.

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