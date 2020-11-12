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Роспотребнадзор предупредил о новых ограничениях в Ростовской области из-за COVID-19

12 ноября 2020, 14:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал об условиях, при которых в регионе будут введены новые ограничительные меры из-за коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора, в настоящее время принятые в регионе ограничительные меры соответствуют развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу. «Мы вместе с органами исполнительной власти используем набор дополнительных ограничительных мероприятий, которые соответствуют имеющийся эпидемиологической ситуации», — отметил Евгений Ковалев.

При этом главный санврач области добавил, что при ухудшении эпидситуации в регионе будут рассмотрены дополнительные ограничительные мероприятия. «На сегодня, я считаю, они введены в полном объеме», — подчеркнул глава Роспотребнадзора.

На 12 ноября в Ростовской области выявили 34347 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели уже 27440 человек, скончались 1013 пациентов. В госпиталях проходят лечение 1836 заболевших, из них 157 человек помещены под аппараты ИВЛ.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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