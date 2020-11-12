Роспотребнадзор предупредил о новых ограничениях в Ростовской области из-за COVID-19

На 12 ноября в Ростовской области выявили 34347 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели уже 27440 человек, скончались 1013 пациентов. В госпиталях проходят лечение 1836 заболевших, из них 157 человек помещены под аппараты ИВЛ.