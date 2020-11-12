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Posted 12 ноября 2020, 15:32

Published 12 ноября 2020, 15:32

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

В Ростове осудили женщину за помощь террористам

12 ноября 2020, 15:32
В Ростове-на-Дону вынесли приговор Зухре Аллияровой, которая деньгами помогала террористам, сообщает Южный окружной военный суд.

Преступления были совершены с 2019 по 2020 годы на территории Карачаево-Черкесии. Обвиняемая переводила деньги участникам запрещенной в России группировки ИГ.

«Всего 28-летняя женщина успела перечислить 131,6 тысячи рублей. После этого в отношении нее завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Суд приговорил обвиняемую к трем годам колонии общего режима. Решение суда еще не вступил в законную силу.

Ранее в Ростове осудили боевика, пытавшегося взорвать здание.

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