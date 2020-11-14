Почти 50 территорий атаковал коронавирус в Ростовской области

Posted 14 ноября 2020, 08:26
Published 14 ноября 2020, 08:26
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Всего заразились 309 человек, которые живут в Волгодонске, Шахтах, Ростове, Донецке. Заболевшие есть в Зерноградском, Морозовском, Дубовском, Заветинском, Кагальницком районах.
На данный момент в ковидных госпиталях занято 1803 места, более 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На 100 тысяч населения приходятся 824 случая заболевания.
Всего в области диагноз подтвердили у 34966 человек, вылечился 27971 пациент. Жертвами инфекции стали 1049 зараженных.
«За последние сутки умерли 8 женщин и 10 мужчин. Им было от 56 до 74 лет», — сказано в сообщении.
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