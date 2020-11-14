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Posted 14 ноября 2020, 05:06

Published 14 ноября 2020, 05:06

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Полицейского задержали в Ростове за взятку

14 ноября 2020, 05:06
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника полиции, который получил взятку от водителя, проинформировали в региональном УСКР.

Преступление было совершено 4 ноября. По данным следствия, полицейский получил 100 тысяч рублей от водителя. Последний хотел избежать уголовного наказания за совершение аварии с пострадавшим.

«Подозреваемого задержали и посадили его под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что преступление было раскрыто совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В данный момент проводятся следственные действия.

Ранее прокуратура рассказала о махинациях чиновника в Ростове.

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