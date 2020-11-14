Полицейского задержали в Ростове за взятку

Posted 14 ноября 2020, 05:06
Published 14 ноября 2020, 05:06
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Преступление было совершено 4 ноября. По данным следствия, полицейский получил 100 тысяч рублей от водителя. Последний хотел избежать уголовного наказания за совершение аварии с пострадавшим.
«Подозреваемого задержали и посадили его под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что преступление было раскрыто совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В данный момент проводятся следственные действия.